Съёмки сиквела «Оружейного барона» начнутся до конца ноября

Издание Variety объявило, что съёмки продолжения «Оружейного барона» стартуют уже в этом месяце, то есть до конца ноября. К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова.

Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард. По сюжету Юрий Орлов неожиданно узнаёт, что у него есть ребёнок, который пошёл по стопам своего отца. Режиссёром второй части выступит Эндрю Никкол, который поставил оригинальный фильм.

«Оружейный барон» вышел в 2005 году и стал одним из самых популярных фильмов с Николасом Кейджем.