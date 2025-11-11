«Это создано не ради цифр»: Сидни Суини — о кассовом провале байопика «Кристи»

Актриса Сидни Суини исполнила главную роль в байопике «Кристи» про боксёршу Кристи Мартин. Картина показала один их худших стартов в кинопрокате, заработав в США лишь $ 1,3 млн.

Несмотря на низкие сборы, Суини не унывает и даже наоборот — объяснила свою позицию и отметила, что в первую очередь этой картиной хотели оказать некое влияние на киноиндустрию, а не собрать большие деньги в прокате.

Мы создаём искусство не ради цифр, а ради его влияния.Я безмерно горжусь этим фильмом. Эта работа стала одной из величайших в моей жизни. Этот фильм — о выживании, мужестве и надежде.

«Кристи» рассказывает о Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки. Это самая известная боксёрша в США, включённая в Зал славы: чемпионка мира и первая женщина, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом.