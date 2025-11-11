Фестиваль цифрового спорта пройдёт 15 и 16 ноября в Казани

15-16 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани состоится Фестиваль цифрового спорта 2025, организованный SMP Esports при поддержке Министерства спорта Татарстана и Федерации школьного спорта РТ.

Гостей ждут турниры в 11 дисциплинах, включая Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Mortal Kombat, а также симрейсинг, интерактивный футбол и хоккей, RC-модели и гонки дронов. Призовой фонд — 700 000 рублей.

На фестивале выступят пилоты SMP Racing — Виктория Блохина и Константин Сугробов, легенда автоспорта Айрат Мардеев, а также популярные блогеры и стримеры — Титамин, VOBON и MIXAZVER. Формат — открытые сцены, мастер-классы, Q&A и челленджи с участием зрителей.

Полный список дисциплин

Dota 2 (5x5)

Counter-Strike 2 (CS2)

PUBG Mobile

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)

Mortal Kombat

Just Dance

Интерактивный футбол и хоккей

RC-гонки (автомодели)

Дроны

Симрейсинг и мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия.

Расписание событий на 15 ноября (суббота)

11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры

13.00 Шоу открытие

13.10 Приветственное слово министра

13.30 Выступление Анвара Тутаева в лектории

15.00 Выступление Айрата Мардеева в лектории

16.00 Окончание квалификации на РАФ Challenge гонки.

16.00-16.50 — Регистрация на РАФ Challenge

17.00 Выступление Виктории Блохиной и Константина Сугробова в лектории

17.00 Начало тренировки РАФ Challenge

17.30 Начало квалификации Раф Challenge

18.00 Гонка РАФ Challenge

18.30 Награждение РАФ Challenge

19.00 Окончание отборочных турниров. Завершение работы площадки

Расписание событий на 16 ноября (воскресенье)

11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры.

12.00 Выступление Виктории Блохиной в лектории

14.00 Выступление Константина Сугробова в лектории

15.30 Финальный матч Mortal Kombat

16.00 Награждение победителей Mortal Kombat

16.00 Выступление Рустама Фатхутдинова в лектории

15.30 Финальный матч CS2.

16.10 Финальный матч Dota 2

16.40 Награждение победителей CS2

16.45 Награждение победителей Dota 2

16.50 Финальный матч EA Sports FC 25

17.20 Финальный матч NHL 25

17.50 Награждение победителей EA Sports FC 25

17.55 Награждение победителей NHL 25

18.00 Финальный матч PUBG

18.35 Финальный матч MLBB

19.05 Награждение победителей PUBG

19.10 Награждение победителей MLBB

19.15 Завершение работы площадки.

Схема площадки