Фестиваль цифрового спорта пройдёт 15 и 16 ноября в Казани

15-16 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани состоится Фестиваль цифрового спорта 2025, организованный SMP Esports при поддержке Министерства спорта Татарстана и Федерации школьного спорта РТ.
Гостей ждут турниры в 11 дисциплинах, включая Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Mortal Kombat, а также симрейсинг, интерактивный футбол и хоккей, RC-модели и гонки дронов. Призовой фонд — 700 000 рублей.
На фестивале выступят пилоты SMP Racing — Виктория Блохина и Константин Сугробов, легенда автоспорта Айрат Мардеев, а также популярные блогеры и стримеры — Титамин, VOBON и MIXAZVER. Формат — открытые сцены, мастер-классы, Q&A и челленджи с участием зрителей.
Полный список дисциплин
- Dota 2 (5x5)
- Counter-Strike 2 (CS2)
- PUBG Mobile
- Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)
- Mortal Kombat
- Just Dance
- Интерактивный футбол и хоккей
- RC-гонки (автомодели)
- Дроны
- Симрейсинг и мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия.
Расписание событий на 15 ноября (суббота)
- 11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры
- 13.00 Шоу открытие
- 13.10 Приветственное слово министра
- 13.30 Выступление Анвара Тутаева в лектории
- 15.00 Выступление Айрата Мардеева в лектории
- 16.00 Окончание квалификации на РАФ Challenge гонки.
- 16.00-16.50 — Регистрация на РАФ Challenge
- 17.00 Выступление Виктории Блохиной и Константина Сугробова в лектории
- 17.00 Начало тренировки РАФ Challenge
- 17.30 Начало квалификации Раф Challenge
- 18.00 Гонка РАФ Challenge
- 18.30 Награждение РАФ Challenge
- 19.00 Окончание отборочных турниров. Завершение работы площадки
Расписание событий на 16 ноября (воскресенье)
- 11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры.
- 12.00 Выступление Виктории Блохиной в лектории
- 14.00 Выступление Константина Сугробова в лектории
- 15.30 Финальный матч Mortal Kombat
- 16.00 Награждение победителей Mortal Kombat
- 16.00 Выступление Рустама Фатхутдинова в лектории
- 15.30 Финальный матч CS2.
- 16.10 Финальный матч Dota 2
- 16.40 Награждение победителей CS2
- 16.45 Награждение победителей Dota 2
- 16.50 Финальный матч EA Sports FC 25
- 17.20 Финальный матч NHL 25
- 17.50 Награждение победителей EA Sports FC 25
- 17.55 Награждение победителей NHL 25
- 18.00 Финальный матч PUBG
- 18.35 Финальный матч MLBB
- 19.05 Награждение победителей PUBG
- 19.10 Награждение победителей MLBB
- 19.15 Завершение работы площадки.
Схема площадки
Схема