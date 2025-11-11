Скидки
Фестиваль цифрового спорта пройдёт 15 и 16 ноября в Казани

15-16 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани состоится Фестиваль цифрового спорта 2025, организованный SMP Esports при поддержке Министерства спорта Татарстана и Федерации школьного спорта РТ.

Гостей ждут турниры в 11 дисциплинах, включая Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Mortal Kombat, а также симрейсинг, интерактивный футбол и хоккей, RC-модели и гонки дронов. Призовой фонд — 700 000 рублей.

На фестивале выступят пилоты SMP Racing — Виктория Блохина и Константин Сугробов, легенда автоспорта Айрат Мардеев, а также популярные блогеры и стримеры — Титамин, VOBON и MIXAZVER. Формат — открытые сцены, мастер-классы, Q&A и челленджи с участием зрителей.

Полный список дисциплин

  • Dota 2 (5x5)
  • Counter-Strike 2 (CS2)
  • PUBG Mobile
  • Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)
  • Mortal Kombat
  • Just Dance
  • Интерактивный футбол и хоккей
  • RC-гонки (автомодели)
  • Дроны
  • Симрейсинг и мобильная гоночная зона — Российская Гоночная Серия.

Расписание событий на 15 ноября (суббота)

  • 11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры
  • 13.00 Шоу открытие
  • 13.10 Приветственное слово министра
  • 13.30 Выступление Анвара Тутаева в лектории
  • 15.00 Выступление Айрата Мардеева в лектории
  • 16.00 Окончание квалификации на РАФ Challenge гонки.
  • 16.00-16.50 — Регистрация на РАФ Challenge
  • 17.00 Выступление Виктории Блохиной и Константина Сугробова в лектории
  • 17.00 Начало тренировки РАФ Challenge
  • 17.30 Начало квалификации Раф Challenge
  • 18.00 Гонка РАФ Challenge
  • 18.30 Награждение РАФ Challenge
  • 19.00 Окончание отборочных турниров. Завершение работы площадки

Расписание событий на 16 ноября (воскресенье)

  • 11.00 Открытие площадки для гостей. Начало регистрации на все отборочные турниры.
  • 12.00 Выступление Виктории Блохиной в лектории
  • 14.00 Выступление Константина Сугробова в лектории
  • 15.30 Финальный матч Mortal Kombat
  • 16.00 Награждение победителей Mortal Kombat
  • 16.00 Выступление Рустама Фатхутдинова в лектории
  • 15.30 Финальный матч CS2.
  • 16.10 Финальный матч Dota 2
  • 16.40 Награждение победителей CS2
  • 16.45 Награждение победителей Dota 2
  • 16.50 Финальный матч EA Sports FC 25
  • 17.20 Финальный матч NHL 25
  • 17.50 Награждение победителей EA Sports FC 25
  • 17.55 Награждение победителей NHL 25
  • 18.00 Финальный матч PUBG
  • 18.35 Финальный матч MLBB
  • 19.05 Награждение победителей PUBG
  • 19.10 Награждение победителей MLBB
  • 19.15 Завершение работы площадки.

Схема площадки

