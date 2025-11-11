Скидки
Власти хотят предложить онлайн-кинотеатрам собирать подробные данные пользователей

Власти хотят предложить онлайн-кинотеатрам собирать подробные данные пользователей
По данным РБК, Минцифры предложило предоставить Mediascope, уполномоченной Роскомнадзором на измерение аудитории Рунета, более полную информацию об активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей.

Раньше онлайн-кинотеатры должны были передавать Mediascope идентификаторы пользователей, которые действовали только двое суток. При этом номер телефона не указывался. Вдобавок к этому предлагается обязать эти площадки предоставлять всю информацию о просмотрах фильмов и сериалов. Речь, например, идёт о времени приостановки и возобновления просмотра.

Интересно, что участники рынка, то есть сами онлайн-кинотеатры, выразили опасения по поводу предлагаемых нововведений. Прежде всего подобное «может граничить с вмешательством в личную жизнь».

