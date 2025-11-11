Про Джимми Олсена из «Супермена» снимут отдельный сериал
Поделиться
По информации Deadline, DC Studios и HBO работают над спин-оффом «Супермена» Джеймса Ганна. Его посвятят Джимми Олсену — журналисту и коллеге Лоис Лейн, девушки Кларка Кента.
Само шоу будет выполнено в формате псевдодокументального тру-крайма, в котором Джимми возьмётся за расследование преступлений, совершённых различными злодеями. Первый сезон посвятят Горилле Гродду — злодею из комиксов DC, обладающему телепатией и сверхинтеллектом.
К роли Олсена вернётся Скайлер Гизондо, а авторами (шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами) сериала выступят создатели «Американского вандала» Дэн Перро и Тони Ясенда.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
13:52
-
13:41
-
13:20
-
12:54
-
12:43
-
12:43
-
12:03
-
11:58
-
11:39
-
10:44
-
09:48
-
09:16
-
08:26
-
07:45
-
07:18
-
07:07
-
01:40
- 10 ноября 2025
-
23:55
-
23:37
-
23:19
-
21:52
-
21:00
-
20:34
-
20:32
-
20:22
-
20:01
-
19:59
-
19:47
-
19:27
-
19:06
-
18:30
-
18:04
-
18:00
-
17:30
-
17:28