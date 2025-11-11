Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Про Джимми Олсена из «Супермена» снимут отдельный сериал

Про Джимми Олсена из «Супермена» снимут отдельный сериал
Комментарии

По информации Deadline, DC Studios и HBO работают над спин-оффом «Супермена» Джеймса Ганна. Его посвятят Джимми Олсену — журналисту и коллеге Лоис Лейн, девушки Кларка Кента.

Само шоу будет выполнено в формате псевдодокументального тру-крайма, в котором Джимми возьмётся за расследование преступлений, совершённых различными злодеями. Первый сезон посвятят Горилле Гродду — злодею из комиксов DC, обладающему телепатией и сверхинтеллектом.

К роли Олсена вернётся Скайлер Гизондо, а авторами (шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами) сериала выступят создатели «Американского вандала» Дэн Перро и Тони Ясенда.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android