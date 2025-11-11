Вышел трейлер комедии «Добрый доктор» с Юрием Стояновым — премьера 8 января

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дебютный трейлер фильма «Добрый доктор». Комедия с Юрием Стояновым выйдет в кинотеатрах России и стриминге Premier уже 8 января.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Лента расскажет историю Олега Мандрыгина – врача-одиночку со скверным характером. Однажды молодой курьер Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семёновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

Главные роли в фильме сыграли Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и Виктор Хориняк («Поехавшая»). Режиссёром выступил Никита Грамматиков («Враг у ворот»).