Для Battlefield 6 вышел новый патч с устранением багов и улучшением стрельбы

Разработчики Battlefield 6 выпустили новый патч для игры под версией 1.1.1.5. Апдейт уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Sereis.

Авторы в первую очередь исправили ошибки, на которые жаловались геймеры за последние недели. Так, теперь игроки больше не могут подниматься вверх на дроне, используя кувалду, а ракеты с автонаведением теперь могут не попасть в воздушную цель, если были пущены ловушки-обманки.

Разработчики также исправили баг со слишком сильным разбросом пуль при стрельбе в прицеливании, доработали возрождение техники в режимах «Захват» и «Прорыв», устранили различные ошибки в королевской битве RedSec, немного доработали интерфейс и улучшили прогрессию.