Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Battlefield 6 вышел новый патч с устранением багов и улучшением стрельбы

Для Battlefield 6 вышел новый патч с устранением багов и улучшением стрельбы
Комментарии

Разработчики Battlefield 6 выпустили новый патч для игры под версией 1.1.1.5. Апдейт уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Sereis.

Авторы в первую очередь исправили ошибки, на которые жаловались геймеры за последние недели. Так, теперь игроки больше не могут подниматься вверх на дроне, используя кувалду, а ракеты с автонаведением теперь могут не попасть в воздушную цель, если были пущены ловушки-обманки.

Разработчики также исправили баг со слишком сильным разбросом пуль при стрельбе в прицеливании, доработали возрождение техники в режимах «Захват» и «Прорыв», устранили различные ошибки в королевской битве RedSec, немного доработали интерфейс и улучшили прогрессию.

Материалы по теме
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android