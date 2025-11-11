Скидки
81-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» оправдали после обвинений в домогательствах

81-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» оправдали после обвинений в домогательствах
Суд Южной Кореи оправдал южнокорейского актёра О Ён Су после обвинений в домогательствах к женщине. Дело завели в 2021 году, хотя сам случай произошёл ещё в 2017-м, после чего шло расследование инцидента.

В обвинении утверждалось, что актёр «неприемлемым образом прикасался к телу» женщины, поцеловав её в щёку. Сам артист утверждает, что лишь держал потерпевшую за руку, когда показывал ей дорогу вокруг озера — и ничего больше.

Апелляционный суд признал наличие подозрений вокруг дела — женщина обратилась за консультацией по поводу сексуального насилия через шесть месяцев после предполагаемого инцидента. Кроме того, сам О Ён Су извинился перед ней за событие, в котором «не нанёс ей серьёзных моральных травм».

Актёру грозило восемь месяцев тюремного заключения, после обвинений он пока не снимался в большом кино.

Безумно красивое кино: обзор «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо
