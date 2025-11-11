«FalleN стал отличным капитаном и рифлером»: YEKINDAR — о FalleN в CS 2

Капитан состава FURIA по CS 2 Габриэль FalleN Толедо продолжает впечатлять своих тиммейтов не только лидерскими качествами, но и стабильной индивидуальной игрой.

О Fallen рассказал Марек YEKINDAR Бжезиньски:

FalleN стал отличным капитаном и рифлером одновременно. Я видел множество безумных моментов с его участием, здорово наблюдать, что это теперь проявляется на официальных играх.

Кроме того, по словам Марека, коллектив стремится перенять лучшие элементы от Vitality и адаптировать их под собственный стиль:

Мы стали смотреть на Vitality как на пример. Я много изучал их игру — они потрясающая команда. Их система и стиль стали фундаментом для нашей собственной игры.

Команда уверена, что новый подход поможет ей выйти на более высокий уровень и укрепить позиции в мировом рейтинге. В FURIA считают, что синергия между игроками и системный подход, выстроенный вокруг опыта FalleN, станут основой будущих успехов коллектива.