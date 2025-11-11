Скидки
Вышел финальный трейлер хоррора «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем — релиз 20 ноября

Кинокомпания Briarcliff Entertainment представила финальный трейлер фильма «Сущность». Триллер с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в России уже 20 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Briarcliff Entertainment. Права на видео принадлежат Briarcliff Entertainment.

«Сущность» основана на книге Макса Портера. Сюжет фильма расскажет об иллюстраторе, который стал вдовцом и теперь воспитывает двух сыновей. В один момент он сталкивается с таинственной сущностью, которая питается его страхами и хочет подчинить себе.

Помимо Камбербэтча, в фильме снялись Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер»), Сэм Спруэлл («Золотой век») и Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Режиссёром выступил Дилан Саузерн — постановщик фильма «Больше не к чему стремиться».

