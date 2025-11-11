Скидки
Для EA Sports FC 26 вышел четвёртый патч — усилили атаку, вратарей и устранили баги

Компания Electronic Arts выпустила уже четвёртый большой патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.2 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, разработчики улучшили игру в атаке — атакующие футболисты теперь охотнее забегают в штрафную. А вот точность акробатических ударов слёту заметно снизили после жалоб многих пользователей. Авторы также улучшили игру в защите: защитники теперь лучше опекают нападающих во время розыгрыша угловых.

Изменения коснулись и вратарей — теперь они чаще ловят мяч в руки, а не выносят его кулаком, совершают более качественные рывки рядом с нападающими и занимают более выгодную позицию на воротах во время ударов низом.

Разработчики также устранили баги в режиме карьеры, улучшили интерфейс в Ultimate Team, доработали стабильность ПК-версии и внесли некоторые другие изменения. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в самом клиенте EA Sports FC 26 на русском языке.

