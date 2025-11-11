Скидки
Начались съёмки криминальной комедии «Дыра» с Никитой Кологривым

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о старте производства фильма «Дыра». Съёмки комедийной ленты займут несколько месяцев, после чего ленту выпустят в кинотеатрах России.

Лент расскажет историю режиссёра и трёх актёров театра города Уморска. Когда директор театра открывает на малой сцене ночной клуб, квартет решает изменить свою жизнь. Наблюдая в дыру в стене гримёрки, которая соседствует с клубом, герои изучают устройство заведения и обнаруживают сейф с нелегальными деньгами с оборота клуба. Тандем разрабатывает хитроумный план по ограблению директора во время спектакля, однако не всё задуманное идёт по плану.

Главные роли в проекте сыграют театральный квартет «Заячий стон» (Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик), а также Николай Фоменко («День радио»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Юлия Хлынина («Лёд 2») и другие актёры.

