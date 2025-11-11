Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России предложили запретить аниме, которое противоречит духовно-нравственным ценностям

В России предложили запретить аниме, которое противоречит духовно-нравственным ценностям
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов предложил запретить в стране аниме, которое противоречит духовно-нравственным ценностям. Такое предложение он высказал в интервью изданию «Абзац», отметив, что сам жанр «имеет право на существование».

Аниме само по себе как жанр имеет право на существование, если несёт положительный и полезный контент для наших детей. Но если оно противоречит нашим духовно-нравственным нормам, которые обозначены, в том числе в указе президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», то это не должно проходить просто. Может быть, его стоит даже запрещать.

Председатель отметил, что в России следует создавать и своё аниме с народными героями. По его мнению, подобные мультфильмы «пойдут на пользу подрастающему поколению и точно найдут своего зрителя».

Игра по российскому аниме
По мультсериалу «Киберслав» сделают игру «Киберслав: Затмение» — первые детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android