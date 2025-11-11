В России предложили запретить аниме, которое противоречит духовно-нравственным ценностям

Председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов предложил запретить в стране аниме, которое противоречит духовно-нравственным ценностям. Такое предложение он высказал в интервью изданию «Абзац», отметив, что сам жанр «имеет право на существование».

Аниме само по себе как жанр имеет право на существование, если несёт положительный и полезный контент для наших детей. Но если оно противоречит нашим духовно-нравственным нормам, которые обозначены, в том числе в указе президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», то это не должно проходить просто. Может быть, его стоит даже запрещать.

Председатель отметил, что в России следует создавать и своё аниме с народными героями. По его мнению, подобные мультфильмы «пойдут на пользу подрастающему поколению и точно найдут своего зрителя».