Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Южного парка» объяснили, почему в шоу стало много шуток про политику и Трампа

Авторы «Южного парка» объяснили, почему в шоу стало много шуток про политику и Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели мультсериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трэй Паркер дали большое интервью изданию New York Times. Авторы сверхпопулярного шоу в том числе объяснили, почему в проекте стало так много политического юмора, включая шутки про президента США Дональда Трампа.

Как заявили авторы, за последние годы политика стала частью популярной культуры, из-за чего её стало просто невозможно игнорировать. Во многом поэтому эпизоды сериала так часто ссылаются на актуальных политиков.

Как будто правительство постоянно перед вашим лицом, куда бы вы ни посмотрели. Будь то реальное правительство или подкастеры, блогеры в TikTok, YouTube — всё стало политическим, потому что она стала чем-то большим. Теперь это поп-культура.

Сейчас Стоун и Паркер работают над 28 сезоном «Южного парка» — он пришёл на замену 27-го. Следующий эпизод шоу выйдет уже 13 ноября.

Материалы по теме
27-й сезон «Южного парка» внезапно завершился — стартовал 28-й сезон
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android