Авторы «Южного парка» объяснили, почему в шоу стало много шуток про политику и Трампа

Создатели мультсериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трэй Паркер дали большое интервью изданию New York Times. Авторы сверхпопулярного шоу в том числе объяснили, почему в проекте стало так много политического юмора, включая шутки про президента США Дональда Трампа.

Как заявили авторы, за последние годы политика стала частью популярной культуры, из-за чего её стало просто невозможно игнорировать. Во многом поэтому эпизоды сериала так часто ссылаются на актуальных политиков.

Как будто правительство постоянно перед вашим лицом, куда бы вы ни посмотрели. Будь то реальное правительство или подкастеры, блогеры в TikTok, YouTube — всё стало политическим, потому что она стала чем-то большим. Теперь это поп-культура.

Сейчас Стоун и Паркер работают над 28 сезоном «Южного парка» — он пришёл на замену 27-го. Следующий эпизод шоу выйдет уже 13 ноября.