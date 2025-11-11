Riot Games готовит выход League of Legends 2 — слух

League of Legends не будет прежним: масштабные изменения уже на горизонте. Об этом написал Пак Thanatos Сын Гю, топлейнер из Cloud9. Сообщение он позже удалил, но многие успели заскринить его слова.

пост Сын Гю Фото: Пак Сын Гю

По словам Пака, Riot готовит масштабную переработку многих чемпионов, чтобы улучшить плавность и баланс игры. Он также отметил, что даже самому Faker придётся перестраиваться под новые реалии.

Кроме того, в удалённом посте Сын Гю упоминал, что League of Legends 2 может выйти уже во второй половине 2026 года. Игровой процесс останется узнаваемым, однако ожидается полная техническая переработка, включая возможный переход на новый движок.

Стоит отметить, что Пак Сын Гю не раз делился инсайдами, которые потом сбывались, так что его слова вызывают особое внимание у сообщества.

Ранее аналогичные слухи появлялись и от Кристофера MonteCristo Миклса.

MonteCristo Фото: Mais Esports

По его информации, Riot планировали глобально обновить игровой движок LoL в 2025 году, и внутренние демо-версии уже показывали в штаб-квартире компании. По словам Монте, именно это и подразумевала фраза геймдиректора Riot Games в конце 2023 года:

2025 год навсегда изменит League of Legends.

Всё это говорит о том, что LoL действительно может готовится к крупнейшему обновлению за всю историю игры.