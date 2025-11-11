Зрители уничтожают сериал «Робин Гуд» с Шоном Бином из-за исторической неточности

2 ноября в США стартовал сериал «Робин Гуд» — историческое шоу про знаменитого британского разбойника, который грабил богатых и отдавал добытое бедным жителям страны. Сериал получил в основном положительные отзывы от критиков, однако некоторые зрители громят шоу за историческую неточность.

Так, в сериале рассказывается, что в 11-м веке в Англии жили саксонские язычники, а Христианство в страну принесли французы во время норманнского вторжения. Хотя с точки зрения истории англичане стали христианами ещё в 6-7 веках, когда в страну прибыл монах Августин Кентерберийский и распространил новую веру. Подобное несоответствие привело зрителей в недоумение — из-за этого они ставят проекту низкие оценки.

Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Робина Гуда» составляет 6,3 балла из 10. Многих пользователей также смутило наличие чернокожих персонажей, хотя действие шоу разворачивается до колонизации Африки.

Оценки «Робина Гуда» Фото: IMDb

Изображать саксов при Генрихе II язычниками — это вопиющее историческое оскорбление и невежество. К XII веку саксы были набожными христианами, полностью интегрированными в Церковь, поскольку язычество исчезло столетиями ранее. Этот анахронизм клевещет на средневековую действительность и демонстрирует ленивое, небрежное отношение к истории.

В этом сериале утверждается, что французы принесли христианство в Англию во время норманнского вторжения в 1066 году, и что поколения спустя французское дворянство всё ещё пыталось познакомить с христианством английских саксов, которые следовали старым саксонским верованиям. К тому времени англичане уже очень давно были христианами.

Я понимаю, что «Робин Гуд» — это вымысел (потенциально основанный на многих сказаниях о реальных преступниках), но зачем вмешиваться в исторические факты? Например, зачем лгать о том, что христианство пришло в Англию с норманнскими французами в 1066 году, когда в учебниках истории говорится, что христианство впервые пришло в Британию в 1 веке нашей эры, но стало более распространенным с миссией Святого Августина в 597 году? Я посмотрел всего десять минут сериала и тут же выключил.

Абсолютно нелепо говорить, что норманны принесли христианство в Англию через 600 лет после его введения. Другой вопрос, почему мы должны привносить разнообразие в каждую историческую драму, действие которой происходит в Великобритании. Нелепо менять персонажей, таких как Маленький Джон, только для того, чтобы поставить инклюзивную галочку.

У MGM был бюджет, потрясающие локации, визуальные эффекты и отличная музыка. Чего у них не было, так это чёткой идентичности. Это лихой миф, суровая история или семинар по разнообразию в кольчуге?

Четвёртый эпизод сериала «Робин Гуд» выйдет 16 ноября.