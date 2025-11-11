Вышел трейлер фэнтези-сериала «Тайный город» с Биковичем, Колокольниковым и Пересильд

Телеканал ТНТ представил трейлер нового сериала «Тайный город». Премьера шоу в жанре фэнтези состоится в 2026 году.

Сюжет основан на романах Вадима Панова и рассказывает об альтернативной версии Москвы, где втайне от людей живут Великие Дома. В мир магии и алхимии неожиданно попадает обычный айтишник, от которого теперь зависит баланс между вселенными людей и волшебников.

Видео доступно в группе MEDIASLOVO во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат MEDIASLOVO /ТНТ.

Главные роли в «Тайном городе» исполнили Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник и другие.