Вышел трейлер фэнтези-сериала «Тайный город» с Биковичем, Колокольниковым и Пересильд
Телеканал ТНТ представил трейлер нового сериала «Тайный город». Премьера шоу в жанре фэнтези состоится в 2026 году.
Сюжет основан на романах Вадима Панова и рассказывает об альтернативной версии Москвы, где втайне от людей живут Великие Дома. В мир магии и алхимии неожиданно попадает обычный айтишник, от которого теперь зависит баланс между вселенными людей и волшебников.
Видео доступно в группе MEDIASLOVO во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат MEDIASLOVO /ТНТ.
Главные роли в «Тайном городе» исполнили Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник и другие.
Комментарии
