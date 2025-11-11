В столице завершился чемпионат Москвы по киберспорту 2025

Финальные матчи чемпионата Москвы по компьютерному спорту 2025 года прошли в киберспортивном центре «КиберЗона» РТУ МИРЭА. Соревнования собрали более 700 участников и включали популярные дисциплины, такие как Counter-Strike 2, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, StarCraft 2, Tekken 8, Tetris, League of Legends, Valorant, DCL: The Game и Storm Chess.
Принять участие мог любой житель столицы, а игры проходили как онлайн на платформе Cybermos, так и в очном формате в киберспортивном центре. Победители чемпионата получат спортивные разряды, а лучшие игроки войдут в сборную Москвы, которая будет представлять столицу на всероссийских соревнованиях.
Итоги чемпионата Москвы 2025 года по дисциплинам:
Counter-Strike 2:
- 1-е место — MISIS 2 | 2-е место — Synergy Team | 3-е место — Centurion MSAL;
Dota 2:
- 1-е место — AFK30 | 2-е место — CyberMTUCI | 3-е место — Cuteanimegirls;
Mobile Legends: Bang Bang:
- 1 место — Feel Good | 2 место — ССК «ЗОДЧИЙ» | 3 место — Red Ravens;
StarCraft 2:
- 1-е место — Алексей Соляков (Strange) | 2-е место — Егоров Владимир (Enigma) | 3-е место — Блонский Николай (UedSoldier);
Tekken 8:
- 1-е место — Haufulish | 2-е место — Polorize | 3-е место — Bitters | 3-е место — GarderG;
Tetris:
- 1-е место — Копкин Руслан | 2-е место — Чулкин Константин | 3-е место — Зиганьшин Равиль;
Storm Chess:
- 1-е место — Герантиди Левон | 2 место — Каипов Роман | 3 место — Спесивцев Семен;
DCL: The Game:
- 1-е место — Черемных Платон | 2-е место — Скрипников Михаил | 3-е место — Шариков Степан;
VALORANT:
- 1-е место — TxT Lite | 2-е место — РГАУ-МСХА | 3-е место — РТУ МИРЭА;
League of Legends:
- 1-е место — Мегарыцари | 2-е место — Baron Corki | 3-е место — Sunrise Parabellum.