В столице завершился чемпионат Москвы по киберспорту 2025

Финальные матчи чемпионата Москвы по компьютерному спорту 2025 года прошли в киберспортивном центре «КиберЗона» РТУ МИРЭА. Соревнования собрали более 700 участников и включали популярные дисциплины, такие как Counter-Strike 2, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, StarCraft 2, Tekken 8, Tetris, League of Legends, Valorant, DCL: The Game и Storm Chess.

Принять участие мог любой житель столицы, а игры проходили как онлайн на платформе Cybermos, так и в очном формате в киберспортивном центре. Победители чемпионата получат спортивные разряды, а лучшие игроки войдут в сборную Москвы, которая будет представлять столицу на всероссийских соревнованиях.

Итоги чемпионата Москвы 2025 года по дисциплинам:

Counter-Strike 2:

  • 1-е место — MISIS 2 | 2-е место — Synergy Team | 3-е место — Centurion MSAL;

Dota 2:

  • 1-е место — AFK30 | 2-е место — CyberMTUCI | 3-е место — Cuteanimegirls;

Mobile Legends: Bang Bang:

  • 1 место — Feel Good | 2 место — ССК «ЗОДЧИЙ» | 3 место — Red Ravens;

StarCraft 2:

  • 1-е место — Алексей Соляков (Strange) | 2-е место — Егоров Владимир (Enigma) | 3-е место — Блонский Николай (UedSoldier);

Tekken 8:

  • 1-е место — Haufulish | 2-е место — Polorize | 3-е место — Bitters | 3-е место — GarderG;

Tetris:

  • 1-е место — Копкин Руслан | 2-е место — Чулкин Константин | 3-е место — Зиганьшин Равиль;

Storm Chess:

  • 1-е место — Герантиди Левон | 2 место — Каипов Роман | 3 место — Спесивцев Семен;

DCL: The Game:

  • 1-е место — Черемных Платон | 2-е место — Скрипников Михаил | 3-е место — Шариков Степан;

VALORANT:

  • 1-е место — TxT Lite | 2-е место — РГАУ-МСХА | 3-е место — РТУ МИРЭА;

League of Legends:

  • 1-е место — Мегарыцари | 2-е место — Baron Corki | 3-е место — Sunrise Parabellum.
