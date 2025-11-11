Apple отложила выход iPhone Air 2 из-за низких продаж первой версии — инсайдеры

Компания Apple приняла решение отложить выпуск iPhone Air 2 на неопределённый срок — об этом со ссылкой на свои источники сообщает 9to5mac. Изначально вторая версия тонкого смартфона Apple должна была выйти осенью 2026 года.

По слухам, это связано с низкими продажами первого iPhone Air. В Китае устройство раскупили за несколько минут, однако в других странах спрос оказался ниже ожидаемого, из-за чего Apple существенно урезала заказы поставщикам.

При этом инженеры продолжают работу над следующим устройством, но, когда его можно будет купить, теперь неясно. В iPhone Air 2 планируется увеличить количество камер до двух и добавить систему охлаждения из iPhone 17.