Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шестой сезон FACEIT в CS 2 завершится 16 ноября

Шестой сезон FACEIT в CS 2 завершится 16 ноября
Комментарии

Игровая площадка CS 2 — FACEIT сообщила, что шестой сезон матчмейкинга завершится 16 ноября в 21:00 мск, на неделю раньше первоначальной даты 23 ноября.

Игроки с рейтингом выше 2,700 ELO столкнутся с корректировкой своих показателей. Ранее рекорд ELO обновил рифлер Metizport Лиам MaiL09, набрав космические 5,415 очка и превысив результат Данила donk Крышковца, игрока российской Team Spirit.

Также совсем скоро стартует StarLadder Budapest Major 2025, он пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. Плей-офф турнира примет арена MVM Dome, 32 команды будут бороться за призовой фонд в $ 1,25 млн.

Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025:
Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android