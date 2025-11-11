Шестой сезон FACEIT в CS 2 завершится 16 ноября

Игровая площадка CS 2 — FACEIT сообщила, что шестой сезон матчмейкинга завершится 16 ноября в 21:00 мск, на неделю раньше первоначальной даты 23 ноября.

Игроки с рейтингом выше 2,700 ELO столкнутся с корректировкой своих показателей. Ранее рекорд ELO обновил рифлер Metizport Лиам MaiL09, набрав космические 5,415 очка и превысив результат Данила donk Крышковца, игрока российской Team Spirit.

Также совсем скоро стартует StarLadder Budapest Major 2025, он пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. Плей-офф турнира примет арена MVM Dome, 32 команды будут бороться за призовой фонд в $ 1,25 млн.