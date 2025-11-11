Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом фильме про горничную-андроида

Скидки
Дакота Джонсон сыграет главную роль в новом фильме Trudy Blue про горничную-андроида

Комментарии

36-летняя актриса Дакота Джонсон, наиболее известная по серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», исполнит главную роль в новом фантастическом боевике Trudy Blue.

Сюжет ленты происходит в недалёком будущем и рассказывает про горничную-андроида, которая обнаруживает себя далеко от дома. Теперь героине предстоит отправиться в путешествие по чужому миру, чтобы вернуться туда, где её место.

Алекс Сакс из Saks Picture Company выступает в качестве продюсера вместе с Ро Доннелли и Самантой Раканелли из студии TeaTime Pictures.

Дата выхода фильма и другие подробности о проекте Trudy Blue пока не сообщаются.

