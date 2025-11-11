Скидки
«Я был напуган и очень впечатлён»: KennyS — о markeloff в CS 2

Бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Кенни kennyS Шраб поздравил легенд CS с включением в Зал славы HLTV. Сообщение он опубликовал на своём аккаунте в соцсети X, отметив, что карьеры этих игроков оставили неизгладимый след в истории дисциплины:

Поздравляем этих легенд! Феноменальные карьеры, которые сделали CS такой, какой мы её знаем сегодня! — написал Шраб. При этом он вспомнил свои матчи против markeloff: — Я всегда буду помнить свой первый раз, когда я играл против markeloff, я был напуган и очень впечатлён.

9 ноября портал HLTV объявил, что в Зал славы войдут markeloff, olofmeister и cogu. Официальная церемония включения состоится 10 января 2026 года в рамках HLTV Awards. Сам kennyS пока не вошёл в Зал славы, заняв 10-е место в голосовании аналитиков, журналистов, игроков и других представителей киберспортивной индустрии.

