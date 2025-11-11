Скидки
Thorin: в следующем году m0NESY действительно должен стать GOAT в CS 2

Аналитик CS 2 Данкан Thorin Шилдс обратил внимание на перспективы Ильи m0NESY Осипова и заявил, что россиянину нужно подтвердить статус одного из величайших игроков уже в следующем году. На своей странице в соцсети X британец отметил, что в сезоне-2026 m0NESY будет того же возраста, что и s1mple, когда впервые добился выдающихся результатов на тир-1 уровне:

Вот к чему люди не готовы: в следующем году m0NESY будет того же возраста, что и s1mple, когда тот провёл свой первый год, достойный статуса GOAT. Конечно, прозвище (Baby GOAT) было милым пару лет назад, но теперь m0NESY действительно должен стать GOAT, если он вообще на это способен.

Для сравнения: s1mple был признан лучшим игроком мира по версии HLTV.org в 2018 году, когда ему было 21. M0NESY достигнет этого возраста в мае 2026-го. Лучший результат россиянина в топ-20 игроков года — второе место в 2024-м.

KennyS — о markeloff:
«Я был напуган и очень впечатлён»: KennyS — о markeloff в CS 2
