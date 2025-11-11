«Продление KSCERATO — одно из лучших в истории CS»: s1mple — о игроке FURIA

Игрок BC.Game по CS 2 Александр s1mple Костылев высоко оценил решение Кайке KSCERATO Керато продлить контракт с FURIA Esports. Киберспортсмен назвал это «одним из лучших продлений контракта за всю историю» в своём посте в соцсети X:

Так много людей сомневались в KSCERATO, когда он продлил контракт с FURIA), но это было одно из лучших продлений контракта за всю историю.

KSCERATO выступает за FURIA с 2018 года и в 2024-м подписал трёхлетнее продление. За это время он вместе с клубом выиграл Arctic Invitational, ESL Pro League Season 12 для Северной Америки, Elisa Masters Espoo 2023, IEM Chengdu 2025 и другие крупные турниры.