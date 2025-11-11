Новый трейлер драмы «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе — фильм выйдет в России 15 января

Кинокомпания A24 опубликовала свежий трейлер предстоящего фильма «Марти Великолепный». Биографическая лента с Тимоти Шаламе в главной роли официально выйдет в России 15 января 2026 года.

Лента расскажет о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».