Финальный русский трейлер «Иллюзии обмана 3» — премьера в России 13 ноября

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила финальный трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в России уже 13 ноября — за сутки до мировой премьеры.

Видео доступно во VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

«Иллюзия обмана 3» продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

