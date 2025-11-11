Сборы военной драмы «Август» превысили 1,4 млрд рублей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

11 ноября сборы фильма «Август» в российском прокате достигли 1,4 млрд рублей. Это произошло спустя семь недель проката — премьера военной драмы состоялась 25 сентября. Картина продолжает находиться в верхних строчках российских чартов, уступая «Горынычу», «Алисе в стране чудес» и «Папины дочки: Мама вернулась».

Фото: ЕАИС

Сейчас «Август» занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года в России, опережая «Кракен» и уступая «Бате 2». Если учитывать турецкую ленту «Холоп: Великолепный век», то военная драма занимает шестую строчку.

Самые кассовые российские фильмы 2025 года

«Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича» — 3,3 млрд рублей. «Финист: Первый богатырь» — 2,7 млрд рублей. «Пророк: История Александра Пушкина» — 1,6 млрд рублей. «Батя 2: Дед» — 1,59 млрд рублей. «Август» — 1,4 млрд рублей. «Кракен» — 1,1 млрд рублей.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).