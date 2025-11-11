ARC Raiders сохранила первое место по продажам в Steam за последнюю неделю
Шутер ARC Raiders продолжает лидировать в недельном чарте Steam — в период с 4 по 11 ноября игра от авторов The Finals вновь опередила Battlefield 6 в рейтинге продаж.
Третье место заняла главная новинка недели — стратегия Europa Universalis 5. В топ-10 также вошли симулятор Football Manager 26 и предзаказы спортивной онлайн-игры Inazuma Eleven: Victory Road.
Чарт продаж Steam с 4 по 11 ноября:
- Arc Raiders.
- Battlefield 6.
- Europa Universalis 5.
- Dispatch.
- Kingdom Come: Deliverance 2.
- Football Manager 26;.
- RV There Yet?
- Inazuma Eleven: Victory Road (предзаказ).
- Arc Raiders: Upgrade to Deluxe Edition.
- R.E.P.O.
