ARC Raiders сохранила первое место по продажам в Steam за последнюю неделю

ARC Raiders сохранила первое место по продажам в Steam за последнюю неделю
Комментарии

Шутер ARC Raiders продолжает лидировать в недельном чарте Steam — в период с 4 по 11 ноября игра от авторов The Finals вновь опередила Battlefield 6 в рейтинге продаж.

Третье место заняла главная новинка недели — стратегия Europa Universalis 5. В топ-10 также вошли симулятор Football Manager 26 и предзаказы спортивной онлайн-игры Inazuma Eleven: Victory Road.

Чарт продаж Steam с 4 по 11 ноября:

  1. Arc Raiders.
  2. Battlefield 6.
  3. Europa Universalis 5.
  4. Dispatch.
  5. Kingdom Come: Deliverance 2.
  6. Football Manager 26;.
  7. RV There Yet?
  8. Inazuma Eleven: Victory Road (предзаказ).
  9. Arc Raiders: Upgrade to Deluxe Edition.
  10. R.E.P.O.
