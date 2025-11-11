Скидки
Джейкоба Элорди гримировали по 10 часов для роли Франкенштейна, пока он играл в Steam Deck

Джейкоба Элорди гримировали по 10 часов для роли Франкенштейна, пока он играл в Steam Deck
Пользователи Сети обратили внимание, что актёру Джейкобу Элорди приходилось проводить в гримёрке по 10 часов, чтобы подготовиться к съёмкам очередной сцены нового фильма «Франкенштейн».

Перевоплощение в монстра заняло так много времени, что Элорди пришлось придумать себе занятие — как стало известно из видео, он часто брал в руки портативную приставку Steam Deck. Геймеры выяснили, что это была модель с OLED_экраном, но в каких именно играх актёр проводил долгие часы, пока неизвестно.

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо вышел на Netflix 7 ноября и получил высокие оценки от зрителей. Ленту хвалят за прекрасный визуальный стиль, красивые декорации и трогательный сюжет.

