Вышел ремастер Heroes of Newerth — по конкуренту «Доты» уже объявили крупный турнир

Вышел ремастер Heroes of Newerth — по конкуренту «Доты» уже объявили крупный турнир
11 ноября состоялся релиз ремастер-версии Heroes of Newerth — культовой MOBA-игры 2010 года, которую сравнивали с Dota 2. Heroes of Newerth: Reborn вышла в формате открытого бета-теста.

Ремастер получил обновлённый движок, улучшенные визуальные эффекты, звук, карту и интерфейс. На старте будет доступно более 80 героев, а совсем скоро разработчики проведут первый большой турнир — Heroes of Newerth: Reborn Global Tournament с призовым фондом $ 100 тыс.

Оригинальная Heroes of Newerth вышла в 2010 году и не получила такой популярности, как Dota 2 и League of Legends, но стала стартовой площадкой для ряда известных киберспортсменов — например, для двукратного чемпиона The International Нотейла или для Никиты Daxak Кузьмина.

