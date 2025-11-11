Скидки
Вышло третье дополнение к Kingdom Come: Deliverance 2 — DLC о монастыре станет финальным

Вышло третье дополнение к Kingdom Come: Deliverance 2 — DLC о монастыре станет финальным
Разработчики ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II представили третье и последнее сюжетное дополнение. Первые два вышли в мае и сентябре.

DLC под названием Mysteria Ecclesiae откроет новую локацию — таинственный монастырь, а также линейку заданий. Главному герою предстоит раскрыть историю смертельной эпидемии. Игроки смогут встретить новых персонажей, а также получить новую одежду и снаряжение.

Одновременно с этим для Kingdom Come: Deliverance II вышел патч 1.5, исправляющий ошибки в квестах и добавивший лицевые анимации для разных языков озвучки. На этом бо́льшая часть работы Warhouse над игрой завершена.


