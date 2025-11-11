Авторы Atomic Heart показали скриншоты последнего дополнения игры

Российская студия Mundfish опубликовала два скриншота четвёртого сюжетного дополнения для своей игры Atomic Heart.

Судя по фото, игроков ждёт история в новой локации, недоступной ранее. Больше информации разработчики дадут в декабре.

DLC#4 к Atomic Heart отправит вас в приключение по совершенно новым и загадочным местам. Ждите больше новостей о финальном дополнении к первой части уже в следующем месяце!

Фото: Mundfish

Четвёртое дополнение станет последним для Atomic Heart, дата его выхода пока неизвестна. При этом летом 2025 года студия анонсировала вторую часть игры, а также спин-офф The Сube с онлайн-режимом.