Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Atomic Heart показали скриншоты последнего дополнения игры

Авторы Atomic Heart показали скриншоты последнего дополнения игры
Комментарии

Российская студия Mundfish опубликовала два скриншота четвёртого сюжетного дополнения для своей игры Atomic Heart.

Судя по фото, игроков ждёт история в новой локации, недоступной ранее. Больше информации разработчики дадут в декабре.

DLC#4 к Atomic Heart отправит вас в приключение по совершенно новым и загадочным местам. Ждите больше новостей о финальном дополнении к первой части уже в следующем месяце!

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Четвёртое дополнение станет последним для Atomic Heart, дата его выхода пока неизвестна. При этом летом 2025 года студия анонсировала вторую часть игры, а также спин-офф The Сube с онлайн-режимом.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Atomic Heart 2
Абсолютно всё, что нужно знать про Atomic Heart 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android