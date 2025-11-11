Организация OG официально подписала датского снайпера cadiaN
Каспер Cadian Мьёльер присоединяется к команде OG в надежде вернуть свою прежнюю форму. Сам игрок признался, что последние два года и переход на CS 2 стали для него серьёзным испытанием:
Обстоятельства были непростыми, причин для неудач много, но одно ясно — я ещё не нашёл себя в новой игре. Надеюсь, в OG смогу вернуть того cadiaN, которого вы знаете.
Текущий состав OG:
- Олле spooke Грюндстрём (Швеция);
- Адам adamb Ангстрем (Швеция);
- Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия);
- Каспер cadiaN Мёллер (Дания).
Команда будет готовиться к новому этапу сезона, где обновлённый ростер постарается заявить о себе на международной сцене CS 2.
