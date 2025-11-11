Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Организация OG официально подписала датского снайпера cadiaN

Организация OG официально подписала датского снайпера cadiaN
Комментарии

Каспер Cadian Мьёльер присоединяется к команде OG в надежде вернуть свою прежнюю форму. Сам игрок признался, что последние два года и переход на CS 2 стали для него серьёзным испытанием:

Обстоятельства были непростыми, причин для неудач много, но одно ясно — я ещё не нашёл себя в новой игре. Надеюсь, в OG смогу вернуть того cadiaN, которого вы знаете.

Текущий состав OG:

  • Олле spooke Грюндстрём (Швеция);
  • Адам adamb Ангстрем (Швеция);
  • Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия);
  • Каспер cadiaN Мёллер (Дания).

Команда будет готовиться к новому этапу сезона, где обновлённый ростер постарается заявить о себе на международной сцене CS 2.

Okko покажет Major:
Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android