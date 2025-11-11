Организация OG официально подписала датского снайпера cadiaN

Каспер Cadian Мьёльер присоединяется к команде OG в надежде вернуть свою прежнюю форму. Сам игрок признался, что последние два года и переход на CS 2 стали для него серьёзным испытанием:

Обстоятельства были непростыми, причин для неудач много, но одно ясно — я ещё не нашёл себя в новой игре. Надеюсь, в OG смогу вернуть того cadiaN, которого вы знаете.

Текущий состав OG:

Олле spooke Грюндстрём (Швеция);

Адам adamb Ангстрем (Швеция);

Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия);

Каспер cadiaN Мёллер (Дания).

Команда будет готовиться к новому этапу сезона, где обновлённый ростер постарается заявить о себе на международной сцене CS 2.