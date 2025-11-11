Скидки
Трейлер пятого сезона Marvel Rivals с Гамбитом и Шельмой — обновление выйдет 14 ноября

Создатели мультиплеер-экшена Marvel Rivals выпустили трейлер пятого сезона игры. Он стартует в эту пятницу, 14 ноября, и будет посвящён союзу Гамбита и Роуг (Шельмы).

Героям предстоит проверить на прочность свою любовь, когда в дело вмешивается судьба — в ходе сюжета Гамбит задумывает космическое ограбление, чтобы украсть редкое кольцо и вернуть чувства.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В релизе есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

