s1mple и electronic поедут на LAN-турнир по CS 2 в Грузию

Легендарные игроки Александр s1mple Костылев и Денис electronic Шарипов примут участие в LAN-турнире X2ONE Masters 1, который пройдёт с 24 по 26 ноября в Грузии. Призовой фонд ивента составит $ 20 тыс., а площадкой станет компьютерный клуб блогера Эрика Шокова.

Игроки отправятся на турнир в составе BC.Game, где попытаются показать свой легендарный уровень и побороться за титул чемпионов.

На турнире выступит команда BC.Game, среди участников также заявлены Sangal, Eternal Fire, CYBERSHOKE, Valhalla и другие коллективы.

Для многих фанатов это станет первым шансом увидеть s1mple и electronic снова вместе на офлайн-сцене после длительного перерыва.