Вышел тизер мультфильма «История игрушек 5» — премьера в июне 2026 года

Студия Pixar представила первый тизер «Истории игрушек 5» — пятой части знаменитой серии о говорящих игрушках. Мультфильм выйдет в большой прокат 19 июня.

Сюжет ленты расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс, Джоан Кьюсак, Эрни Хадсон, Конан О’Брайен и Анна Фэрис.

Постер «Истории игрушек 5»