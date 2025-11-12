Сериал «Чужой: Земля» продлили на второй сезон
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, создатели сериала «Чужой: Земля» продлили его на второй сезон. Его съёмки стартуют в 2026 году в Лондоне.
Другой информации, к примеру, про актёрский состав и сюжет, нет.
События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу рассказывает о вторжении таинственных инопланетян на Землю, когда о них ещё почти ничего не известно.
Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
07:44
-
07:19
-
07:14
- 11 ноября 2025
-
23:18
-
21:40
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
19:47
-
19:15
-
19:13
-
18:46
-
18:14
-
17:43
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
16:56
-
16:53
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
15:51
-
15:49
-
15:39
-
15:24
-
15:02
-
14:47
-
14:47
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
13:52
-
13:41
-
13:20