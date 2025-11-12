Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки «Дюны 3»

Завершились съёмки «Дюны 3»
Комментарии

Съёмочный процесс третьей «Дюны завершён», о чём объявили создатели фильма и даже показали это на специальном слайде.

Ранее официально переименовали. Он должен был называться «Дюна: Мессия», но в итоге всё куда проще и без заморочек — лента называется «Дюна: Часть третья». Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

В актёрский состав также вошли Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Роберт Паттинсон, Зендея, Джейсон Момома. Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android