Завершились съёмки «Дюны 3»
Съёмочный процесс третьей «Дюны завершён», о чём объявили создатели фильма и даже показали это на специальном слайде.
Ранее официально переименовали. Он должен был называться «Дюна: Мессия», но в итоге всё куда проще и без заморочек — лента называется «Дюна: Часть третья». Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.
В актёрский состав также вошли Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Роберт Паттинсон, Зендея, Джейсон Момома. Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.
