Идрис Эльба вернётся к роли Джона Лютера в новом фильме франшизы «Лютер»

По данным The Hollywood Reporter, Идрис Эльба вернётся к роли Джона Лютера в новом фильме франшизы «Лютер», который продолжает мрачные приключения детектива, созданного Нилом Кроссом и впервые показанного в сериале BBC.

Рут Уилсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, но не появившаяся в предыдущем полнометражном фильме 2023 года, возвращается к своей роли в свежей ленте.

Режиссёром новой картины выступит Джэми Пэйн, который снял предыдущий фильм «Лютер: Павшее солнце». В новой истории, написанной Кроссом, рассказывается о новой волне жестоких и, казалось бы, случайных убийствах в Лондоне, в связи с чем Лютера тайно призывают обратно на службу.

