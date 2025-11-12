Идрис Эльба вернётся к роли Джона Лютера в новом фильме франшизы «Лютер»
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, Идрис Эльба вернётся к роли Джона Лютера в новом фильме франшизы «Лютер», который продолжает мрачные приключения детектива, созданного Нилом Кроссом и впервые показанного в сериале BBC.
Рут Уилсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, но не появившаяся в предыдущем полнометражном фильме 2023 года, возвращается к своей роли в свежей ленте.
Режиссёром новой картины выступит Джэми Пэйн, который снял предыдущий фильм «Лютер: Павшее солнце». В новой истории, написанной Кроссом, рассказывается о новой волне жестоких и, казалось бы, случайных убийствах в Лондоне, в связи с чем Лютера тайно призывают обратно на службу.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
07:44
-
07:19
-
07:14
- 11 ноября 2025
-
23:18
-
21:40
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
19:47
-
19:15
-
19:13
-
18:46
-
18:14
-
17:43
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
16:56
-
16:53
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
15:51
-
15:49
-
15:39
-
15:24
-
15:02
-
14:47
-
14:47
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
13:52
-
13:41
-
13:20