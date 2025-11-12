Скидки
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо собрал 29,1 млн просмотров на Netflix

Netflix поделился статистикой просмотров своих проектов и особое внимание уделил, конечно же, «Франкенштейну» Гильермо дель Торо.

Картина собрала за первые дни 29,1 млн просмотров и возглавила топ-10 англоязычных фильмов платформы. Также в Netflix сообщили, что лента заняла первое место в 72 странах и вошла в десятку лучших в 93 странах всего мира.

«Франкенштейн» стал второй режиссёрской работой дель Торо для стримингового сервиса после анимационного проекта 2022 года «Пиноккио», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей.

