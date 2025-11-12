Скидки
Фильм «Аватар 3» будет идти 3 часа 15 минут

По данным сети кинотеатров AMC, хронометраж «Аватара 3» составит 3 часа 15 минут. Это сходится со словами Джеймса Кэмерона, режиссёра фильма, который говорил, что длительность будет около трёх часов, но точные цифры не назвал.

Если информация окажется достоверной, то триквел станет самым длинным фильмом франшизы. «Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Другие детали пока не раскрываются. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Продолжение фантастической франшизы выйдет в кино 19 декабря.

