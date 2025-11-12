Стартовали съёмки фильма «Джуманджи 3»
Актёры, которые задействованы во франшизе «Джуманджи», включая Карен Гиллан, сообщили о начале съёмочного процесса «Джуманджи 3» (во франшизе этой четвёртый фильм, но в новой серии лишь третий.
Сколько займут съёмки, неизвестно. Деталей сюжета пока что тоже нет, но их наверняка скоро раскроют.
Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень».
В зарубежный прокат фильм выйдет 11 декабря 2026 года.
Комментарии
