Начались съёмки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество»

Начались съёмки второго сезона сериала «Дюна: Пророчество»
Издание Variety сообщило о старте съёмок второго сезона сериала «Дюна: Пророчество». Сколько займёт производство новых серий, пока не сообщали — съёмки пройдут в Венгрии, Иордании и Испании.

К своим ролям в новом сезоне вернулись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Джош Хюстон и другие актёры из первого сезона. С ними сыграют Том Холландер, Индира Варма и Эшли Уолтерс.

События шоу разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту «Бене Гессерит».

