Elden Ring Nightreign получит дополнение The Forsaken Hollows — релиз 4 декабря
Во время ночного State of Play, посвящённого японским играм, студия FromSoftware представила дополнение The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign. Можно посмотреть его геймплейный трейлер.
Трейлер дополнения
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
В рамках DLC в игре появится новый контент, включая двух свежих боссов, двух играбельных героев (один с упором на магию, а другой — на физическую силу), предметы и многое другое.
Релиз дополнения состоится 4 декабря. Оно будет стоить $ 15, но владельцы одного из расширенных изданий игры получат его бесплатно.
Комментарии
