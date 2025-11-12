Вышел докфильм «Быть Эдди» про актёра Эдди Мёрфи
Сегодня на Netflix состоялся релиз документального фильма «Быть Эдди» про актёра Эдди Мёрфи. Посмотреть его можно с субтитрами на русском языке.
В фильме представлено интервью с самим актёром, где он проливает свет на свой путь от выступлений на стендап-шоу до ролей в знаменитых комедиях «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку». Кроме того, в картине показывают, как сейчас живёт популярный комик, проведут экскурсию по его дому.
В «Быть Эдди» об актёре рассказывают его коллеги Крис Рок («Догма»), Джейми Фокс («Джанго освобождённый»), Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей») и другие звёзды кино.
Комментарии
