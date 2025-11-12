Криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской стартует 1 декабря

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату старта криминального сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Шоу начнёт выходить 1 декабря, о чём объявили в новом трейлере проекта.

Новый трейлер «Тоннеля»

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

В «Тоннеле» также сыграли Сергей Гилев и Таисья Калинина. Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».