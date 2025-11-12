Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской стартует 1 декабря

Криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской стартует 1 декабря
Комментарии

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату старта криминального сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Шоу начнёт выходить 1 декабря, о чём объявили в новом трейлере проекта.

Новый трейлер «Тоннеля»

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION.

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

В «Тоннеле» также сыграли Сергей Гилев и Таисья Калинина. Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android