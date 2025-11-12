Криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской стартует 1 декабря
Поделиться
Онлайн-кинотеатр KION объявил дату старта криминального сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Шоу начнёт выходить 1 декабря, о чём объявили в новом трейлере проекта.
Новый трейлер «Тоннеля»
Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION.
Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.
В «Тоннеле» также сыграли Сергей Гилев и Таисья Калинина. Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
12:52
-
12:32
-
12:29
-
12:00
-
11:01
-
10:09
-
09:19
-
08:52
-
08:24
-
07:44
-
07:19
-
07:14
- 11 ноября 2025
-
23:18
-
21:40
-
20:40
-
20:20
-
20:15
-
19:47
-
19:15
-
19:13
-
18:46
-
18:14
-
17:43
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
16:56
-
16:53
-
16:43
-
16:17
-
16:12
-
15:51
-
15:49
-
15:39
-
15:24