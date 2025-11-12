Скидки
Фильм Два мира, одно желание (2025) — дата выхода, когда выйдет, Ханде Эрчел, актёры, сюжет, актриса из Постучись в мою дверь

Вышел русский трейлер мелодрамы «Два мира, одно желание» с Ханде Эрчел — релиз 27 ноября
Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Два мира, одно желание». Турецкая мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 27 ноября.

Видео доступно во VK-группе «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

Сюжет фильма охватывает два десятилетия. Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали ещё детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит пути героев, которые успели разойтись в разных направлениях. Бильге стала успешным и амбициозным юристом, а Джан — археологом, стоящим на пороге важного открытия. И та самая связь, возникшая между ними в новогоднюю ночь, теперь пройдёт через серьёзные испытания.

Главные роли в проекте сыграли Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Метин Акдюльгер («Прилив»). Режиссёром выступил Кетче («Клюквенный щербет»).

