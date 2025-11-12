Скидки
Певица Сабрина Карпентер сыграет главную роль в фильме по «Алисе в стране чудес»

Певица Сабрина Карпентер сыграет главную роль в фильме по «Алисе в стране чудес»
Американская певица Сабрина Карпентер готовится сняться в новом фильме. 26-летняя артистка планирует сыграть главную роль в мюзикле по вселенной «Алисы в стране чудес» — она же выступит продюсером картины.

У ленты пока нет сюжетных подробностей, однако уже известно, что это будет именно мюзикл — картина с полноценными музыкальными номерами. Режиссёром и сценаристом выступит Лорин Скафария, создательница ленты «Стриптизёрши» с Дженнифер Лопес.

Ленту выпустит в прокат Universal Pictures, которая знаменита своими мюзиклами по культовым вселенным. Уже в конце ноября кинокомпания выпустит ленту «Злая: Навсегда» с певицей Арианой Гранде — картина основана на произведении «Волшебник страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума. Отмечается, что Карпентер сама предложила студии снять картину ещё год назад, примерно во время релиза «Злой: Сказка о ведьме Запада».

