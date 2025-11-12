Team Spirit начала BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2 с поражения от Team Falcons

На старте группового этапа BLAST Rivals Fall 2025 коллектив Team Falcons обыграл Team Spirit со счётом 2:0. Противостояние завершилось на картах Dust ll (16-13) и Nuke (13-8) — «соколы» показали собранную игру и уверенно закрыли серию в свою пользу.

Для состава Леонида chopper Вишнякова это первое поражение на турнире. Единственный из Team Spirit, кто закончил серию с положительной статистикой — Дмитрий sh1ro Соколов (+10).

В свою очередь, Максим Kyousuke Лукин оформил два эйса подряд на карте Dust ll — сначала в оружейном раунде, а затем в следующем, против пистолетов в эко-раунде.

Теперь Spirit предстоит матч с The Mongolz, который состоится 13 ноября в 5:00 по московскому времени.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. Участники борются за призовой фонд в размере $ 350 тыс.