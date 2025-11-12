Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit начала BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2 с поражения от Team Falcons

Team Spirit начала BLAST Rivals Fall 2025 по CS 2 с поражения от Team Falcons
Аудио-версия:
Комментарии

На старте группового этапа BLAST Rivals Fall 2025 коллектив Team Falcons обыграл Team Spirit со счётом 2:0. Противостояние завершилось на картах Dust ll (16-13) и Nuke (13-8) — «соколы» показали собранную игру и уверенно закрыли серию в свою пользу.

CS 2. BLAST Rivals Fall 2025 . Группа A
12 ноября 2025, среда. 08:45 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Falcons

Для состава Леонида chopper Вишнякова это первое поражение на турнире. Единственный из Team Spirit, кто закончил серию с положительной статистикой — Дмитрий sh1ro Соколов (+10).

В свою очередь, Максим Kyousuke Лукин оформил два эйса подряд на карте Dust ll — сначала в оружейном раунде, а затем в следующем, против пистолетов в эко-раунде.

Теперь Spirit предстоит матч с The Mongolz, который состоится 13 ноября в 5:00 по московскому времени.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. Участники борются за призовой фонд в размере $ 350 тыс.

Должен стать GOAT?
Thorin: в следующем году m0NESY действительно должен стать GOAT в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android