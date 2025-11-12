22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо — рейтинг Variety

Авторитетное издание Variety опубликовало список лучших актёрских работ Леонардо Ди Каприо. 11 ноября звезде Голливуда исполнился 51 год, в честь этого журналисты назвали 22 лучших фильма в его карьере.
Так, лидером топа стала роль Рика Далтона в «Однажды… в Голливуде» — авторы высоко оценили самоиронию актёра и отличную «химию» с Брэдом Питтом. На второй строчке оказалась роль Билли Костигана в «Отступниках», а замыкает тройку воплощение Джордана Беллфорта в «Волке с Уолл-Стрит».
В десятку также вошли роли в «Выжившем», «Убийцах цветочной луны», недавней «Битве за битвой» и «Поймай меня, если сможешь».
22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо от Variety
- «Однажды… в Голливуде» (2019)
- «Отступники» (2006)
- «Волк с Уолл-стрит» (2013)
- «Выживший» (2015)
- «Убийцы цветочной луны» (2023)
- «Ромео + Джульетта» (1996)
- «Битва за битвой» (2025)
- «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993)
- «Поймай меня, если сможешь» (2002)
- «Жизнь этого парня» (1993)
- «Дорога перемен» (2008)
- «Титаник» (1997)
- «Кровавый алмаз» (2006)
- «Джанго освобожденный» (2012)
- «Начало» (2010)
- «Остров проклятых» (2010)
- «Авиатор» (2004)
- «Не смотрите наверх» (2021)
- «Дневник баскетболиста» (1995)
- «Великий Гэтсби» (2013)
- «Комната Марвина» (1996)
- «Банды Нью-Йорка» (2003).