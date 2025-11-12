22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо — рейтинг Variety

Авторитетное издание Variety опубликовало список лучших актёрских работ Леонардо Ди Каприо. 11 ноября звезде Голливуда исполнился 51 год, в честь этого журналисты назвали 22 лучших фильма в его карьере.

Так, лидером топа стала роль Рика Далтона в «Однажды… в Голливуде» — авторы высоко оценили самоиронию актёра и отличную «химию» с Брэдом Питтом. На второй строчке оказалась роль Билли Костигана в «Отступниках», а замыкает тройку воплощение Джордана Беллфорта в «Волке с Уолл-Стрит».

В десятку также вошли роли в «Выжившем», «Убийцах цветочной луны», недавней «Битве за битвой» и «Поймай меня, если сможешь».

22 лучшие роли в карьере Леонардо Ди Каприо от Variety